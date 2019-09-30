كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - قدمت المذيعة الكويتية حصة اللوغاني العديدَ من البرامج المتميزة، من خلال شاشة قناة الوطن، وأبرز برامجها هو "بنات وبس"، وانتقلت مؤخرًا إلى قناة الكويت لتكمل مسيرتها الإعلامية. تميزت حصة بارتداء الملابس المحتشمة والأنيقة من خلال برامجها، وكان أبرزها القفاطين، التي استوحينا لكِ بعضها اليوم؛ لتُلهمك أفكارًا مذهلة لإطلالاتك.

قفاطين أنيقة من وحي حصة اللوغاني

قفاطين فاخرة من حصة اللوغاني



ظهرت حصة اللوغاني بقفطان أزرق مميز من الحرير الفاخر زُين بزهور في الأعلى والأسفل وأكملتْه بوشاح، وارتدتْ قفطانًا أسود بأكمام شفافة ونقوش فضية، وتألقت بقفطان أسود مزين بالذهبي بطريقة ناعمة وأنثوية، كما تزيَّنت بـ قفطان زهري بنقوش ذهبية وحزام ناعم، واختارت قفطانًا أحمر بـ حزام عريض ونقوش ذهبية، وتجمَّلت بقفطان زهري تكسوه الزهور باللون الفوشيا، وقفطان أخضر بنقوش سكرية في المنتصف، ونسقت قفطانًا سكريًّا تملأه التطريزات الذهبية مع أكسسوارات ذهبية وشعر منسدل، وأطلَّت بقفطان يناسب المناسبات الضخمة؛ حيث صُمم بنقوش فضية عديدة، وآخر أكثر نعومة يكسوه اللون السماوي وزُيِّنَ بحزام خصر وزهور ملونة في المنتصف.

قفاطين أنيقة من وحي حصة اللوغاني

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