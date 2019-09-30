إطلالات متنوعة للرجال من وحي طارق الحربي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - حصد الكوميدي السعودي الشهير طارق الحربي شهرةً عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعفويته وبساطة حركاته المُضْحِكَة وتقليده الذي جذب مئات الآلاف من المتابعين، كما شارك بالغناء والتمثيل وتقديم البرامج، ويُعتبر من أكثر المؤثِّرين السعوديين الذين يلفتون الأنظار بأسلوب أزيائهم المتجدد ولمساتهم المبتكرة المتجددة؛ حيث يحرص طارق على التنوع ومواكبة الموضة الخاصة بأزياء الرجال والتنسيقات البسيطة اللافتة التي تبتعد عن التكلف؛ بارتدائه للأزياء الشبابية العصرية التي تتلاءم مع شخصيته المَرِحَةِ وسنِّه وقوامه. إطلالات للرجل من وحي المذيع علي نجم إطلالات طارق الحربي



يفضِّل طارق الملابس الكاجوال والأقمشة القطنية المريحة، وعلى الرغم من بساطة مظهره فإنه يضيف ما يميِّزه من الأكسسوارات الخاصة بالشعر والأكسسوارات الرجالية الأخرى، ويجمع بين التيشيرتات ذات الأكمام العريضة والواسعة باللونين الأبيض والأسود، أو العادية ذات الرسمات والكتابات المميزة، ويختار البنطلونات الملونة الطويلة. وعن الشورتات فيفضِّل المختلفة بألوانها وأشكالها العصرية الأنيقة التي تُناسب الشباب في عمره. ولاهتمامه أكثر بمظهره، فإنه يحرص على التجمُّل بتنويع الأكسسوارات التي تُضيف له الكثير من الأناقة، كالخواتم والكابات والقُبَّعَات الملوَّنة، ويميل للأساور السوداء والساعات المختلفة بألوانها.

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