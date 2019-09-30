طريقة تنسيق خواتم ذهبية موضة الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - سيطرت موضة الخواتم الذهبية بشكل كامل على مجوهرات الموسم وكان لها تأثيرات كبيرة من حيث التصاميم المتنوعة والأحجار التي دخلت الى البعض منها. لا يمكن أن تبطل موضة الخواتم الذهبية في أي موسم، فهي من أساسيات عالم الموضة في كافة الأوقات . تعرفي الى الدور التي ركزت على ابتكار الخواتم الذهبية هذا الموسم وكيف يمكن أن ترتديها بالطرق الصحيحة.



سيطرة كاملة هذا الموسم

Carolina Bucci





لا يمكن أن تغيب تصاميم الخواتم الذهبية عن أي دار من دور المجوهرات العالمية فهي حاضرة في مختلف المواسم بتصاميم وأشكال مختلفة ولعل أبرز العلامات التي ابتكرت أجمل الخواتم، فكانت دار بوشرون وميسيكا وتيفاني أند كو. وشوبارد وغيرهم كثر… كل دار قدمت تصورها الخاص لهذه التصاميم فمنها من ابتكرتها بأسلوب بارز وكبير ومنها من توجهت نحو الأسلوب الناعم البعيد عن المبالغة.



كيف يمكن أن ترتدي هذه الصيحة؟

Chopard



هناك طرق عديدة لتتألقي بصيحة خواتم الذهب وأن تنسقيها مع مختلف اطلالاتك. لذا اتبعي النصائح التالية:

- نسقي كامل أطقم مجوهراتك باللون الذهبي لكي تتناغم مع لون الخاتم.

- يمكنك أن تضيفي بعض المجوهرات المزينة بأحجار كريمة معهذا النوع من الخواتم لأنها تليق بها بشكل كبير ويمكن أن تتناغم معها.

- لا ترتدي أزياء بلون السيلفر أو الرمادي مع هذه الخواتم المصنوعة من الذهب الاصفر لأنها لن تليق بها.

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