كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - أمل الأنصاري، مؤثرة وبلوجر وناشطة اجتماعية وخبيرة تجميل عالمية، تهتمُّ بمجال الأزياء والموضة منذ ظهورها، وتميزت بعدة إطلالات مذهلة تناسب المحجبات جمعنا لكِ أحدثها لتظهري بشكل مميز يواكب خطوط الموضة الحالية.

إطلالات للمحجبات من وحي أمل الأنصاري

إطلالات مخملية لخريف 2019 بألوان النود من وحي لينا أسعد

تألقت أمل الأنصاري بعدة أزياء تناسب جميع الفئات العمرية، منها عباءة رمادية مزينة بخطوط بيضاء وأكمام كحلية، وتميزت بمعطف جيشي طويل وبنطال وحجاب باللون الأبيض، وظهرت بمعطف أحمر طويل مزين بخطوط بيضاء وأزرار، وأطلت بمعطف أبيض طويل وبنطال جيشي، واختارت بلوزة بنية طويلة مزينة بحزام أسود وأكملتها بتنورة سوداء، ونسقت بنطالاً أبيض مع معطف عصري بأحد درجات اللون البني وبلوزة بيضاء، وتجملت ببلوزة سوداء وبنطال وجاكيت بطبعات جيشية، وتزينت بمعطف بني يكسر مظهرها الذي يكسوه اللون الأسود، وارتدت معطفًا أبيض بأزرار مع فستان أبيض.

إطلالات للمحجبات من وحي أمل الأنصاري

أزياء عملية كاجوال للمحجبات من وحي الفاشينيستا

فيما ظهرت بإطلالات أكثر شبابيةً وأنوثة، منها معطف طويل أزرق وحذاء أبيض بكعب مميز، ومعطف طويل أسود وبلوزة بيضاء طويلة مربوطين بحزام أصفر مزين بكتابة سوداء، وأطلت بعباءة بنية مزينة بأزرار حمراء وشرائط، وتألقت بجمبسوت أسود بقماش مميز وحزام خصر، ونسقت معطفًا أبيض طويلاً مع بنطال وبلوزة باللون الزهري، واختارت معطفًا بنيًّا مع بنطال وبلوزة باللون الأبيض، وتجملت ببنطال جينز وبلوزة فوشيا وجاكيت سكري، وارتدت معطفًا طويلاً أصفر مع بنطال جينز وبلوزة بيضاء برسومات، وتزينت بجمبسوت أبيض عاكس للألوان مع بلوزة بنية وحذاء نيون.

إطلالات للمحجبات من وحي أمل الأنصاري

ولمظهر مفعم بالألوان اختارت بلوزة وبنطالاً بدرجة الأخضر النيون ومعطفًا طويلاً بنيًّا، وتألقت بتنورة وبلوزة باللون الزهري الفاتح تزينهما نقاط بيضاء، وظهرت بإطلالة رياضية مناسبة للسفر ببنطال وجاكيت باللون الأسود بخطوط جانبية بيضاء، وتميزت بإطلالة صيفية مذهلة بفستان أخضر مورد ووشاح بيج يناسبان السفر.