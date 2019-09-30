بيع لوحة قارئة القرآن في مزاد بـ 7.7 مليون دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نظمت دار للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، مزادا لبيع لوحة فنية تحمل اسم “قارئة القرآن”، حيث بيعت اللوحة بقيمة 6.3 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 7.762 مليون دولار أمريكي.

اللوحة، التي بيعت في صالة “بونهامز”، ريمها عالم الآثار والرسام التركي، عثمان حمدي بيك، لتكون بذلك أغلى لوحة فنية تركية.

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تاريخ رسم لوحة “قارئة القرآن” يعود إلى العام 1880، وفق ما ذكرت وكالة “ترك برس”.

وكان من المتوقع أن تباع اللوحة الفنية بمبلغ يتراوح بين 600 و800 ألف جنيه إسترليني، إلا أن سعرها خالف كل التوقعات وبيعت بـ6.3 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن عثمان حمدي بيك، ولد في 1842 وتوفي في 1910 في مدينة إسطنبول، وهو عالم آثار ورسام ومفكر تركي، وأول رئيس لبلدية حي قاضي كوي في إسطنبول.