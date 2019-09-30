هنا الزاهد تنشر أولى صورها بشهر العسل: "كمية حب مشفتهاش قبل كدة"

نشرت الفنانة هنا الزاهد أولى صورها، خلال قضاء شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، من جزر المالديف.

وعلقت الزاهد على الصورة، التي نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شكرا لكل الناس اللي كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي أنا الحمد لله بقيت كويسة، وأكتر حاجة اتبسط منها إني شفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة، حتى في الشارع الأمهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة: هنا إنتي كويسة؟.. خضيتينا عليكي، وكأنهم من أهلي".

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مرض هنا الزاهد

يذكر أن الزاهد تعرضت لوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة.

كان الفنان أحمد فهمي أعلن، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

ونشر فهمي صورة عبر حسابه على "إنستجرام" من داخل المستشفى، حيث كانت تمكث الفنانة هنا الزاهد، معلقًا: "عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".