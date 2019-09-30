"لو جالهم طفل جديد".. كوريا الجنوبية تقرر منح الآباء إجازة 10 أيام

أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية، قرارًا يسمح للموظفين الذكور بأخذ ما يصل إلى 10 أيام كإجازة عندما تنجب زوجاتهم على أن يبدأ العمل بالقرار بداية من شهر أكتوبر المقبل، حسبما ذكرت وزارة العمل الكورية الجنوبية اليوم.

ساعات عمل أقل وأجازة 10 أيام.. مزايا الأباء في كوريا الجنوبية

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى كوريا الجنوبية فيه إلى مساعدة المزيد من الناس على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم العائلية، حيث أنه في الوقت الحالي، يمكن للرجال الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام عندما تنجب زوجاتهم.

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وذكرت وزارة العمل أن القانون المعدل الذي تم تمديده إلى 10 أيام سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أنه ولتخفيف العبء المالي على الشركات الأصغر، قالت الحكومة إنها تخطط لتوفير أموال تعادل 5 أيام من الأجر للموظفين الذكور الذين يحصلون على إجازة أبوة.

وستعمل الحكومة أيضًا على توسيع خفض ساعات العمل للموظفين الذين يبلغ عمر أطفالهم 8 أعوام أو أقل، وسيسمح القانون المنقح لهؤلاء الموظفين بالعمل لساعات أقصر لمدة تصل إلى عامين، مقارنة بالسنة الحالية.

وقال نائب وزير العمل إم سيو- جيونج، إنه من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تحفيز عدد أكبر من الآباء على المشاركة في تربية الأطفال وتوسيع ثقافة الآباء والأمهات لرعاية أطفالهم.