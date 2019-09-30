فيديو.. "الإفتاء": ثقب الأنف حلال في حالة واحدة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فيديو عبر قناتها الرسمية، على "يوتيوب"، أنّ ثقب الأنف للزينة جائز لكن في حالة واحدة فقط.

وشرحت دار الإفتاء: "إذا كان ثقب الأنف للزينة والبيئة التي يعيش بها الإنسان مما يتزين بها بهذا الشكل، فهو جائز ولا شيء فيه".