فيديو.. "الإفتاء": ثقب الأنف حلال في حالة واحدة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فيديو عبر قناتها الرسمية، على "يوتيوب"، أنّ ثقب الأنف للزينة جائز لكن في حالة واحدة فقط.
وشرحت دار الإفتاء: "إذا كان ثقب الأنف للزينة والبيئة التي يعيش بها الإنسان مما يتزين بها بهذا الشكل، فهو جائز ولا شيء فيه".
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