هاني رمزي يسخر من إطلالة هند صبري في الجونة بلقطة من "غبي منه فيه"

جذبت الفنانة التونسية هند صبري الأنظار إليها، خلال حفل ختام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بعدما ظهرت مرتدية بدلة رجالي، باللونين الأبيض والأسود. داعب الفنان هاني رمزي، الأخيرة، ونشر صورة له عبر موقع تويتر يرتدي فيها بدلة زرقاء بأحد مشاهده بفيلم "غبي منه فيه"، يقف فيها بطريقة مشابهة لإطلالة صبري على السجادة الحمراء، معلقا: "نفس الوقفة ونفس الشموخ، بس طبعًا هند قمر". Advertisements تكريم هند صبري في الجونة وفازت الفنانة هند صبري بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم"، وسلمها الجائزة الفنان أحمد داوود. ولم تتمالك صبري دموعها أثناء التكريم، حيث أعربت عن سعادتها بهذا التكريم.

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