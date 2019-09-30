بالصور.. 13 تصميما مبتكرا تحول منزك إلى جنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

نقضي معظم الوقت في المنزل ومن المهم أن نشعر بالراحة التامة، ويمكننا الاستمتاع بذلك من خلال اللمسات المبهجة عن طريق إدخالها على ديكور وأثاث منزلك.

لذا نستعرض خلال الألبوم المرفق بالأعلى، بعض الأفكار من التصاميم التي يمكن أن تحول منزلك إلى مكان دافئ ورائع، بحسب ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.