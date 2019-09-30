بعد تسمم 21.. هكذا تعرف الفسيخ الفاسد وإليك طريقة عمله في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أصيب 21 شخصًا بالتسمم أمس الأحد، بعد تناولهم وجبة فسيخ وتم نقلهم لتلقي العلاج في الإسكندرية، وترتبط الواقعة بنفوق عشرات الأطنان من أسماك البوري في منطقة رشيد بمحافظة البحيرة، إذ يبيع بعض التجار كميات من هذه الأسماك لتفادي الخسائر أو في محاولة للكسب السريع، وفق ما الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في تصريحه لـ"الخليج 365".

ورغم تحذيرات وزارة الصحة بالامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ لما قد يمثله من خطورة شديدة؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة، إلا أن البعض ورغم كل هذه التحذيرات المتكررة من الوزارة والجهات المعنيّة، ما زالوا يفضلون تلك الوجبة ويحرصون على تناولها.

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ومن هنا يستعرض لكم "الخليج 365"، الطريقة السلمية لتخليل الفسيخ في المنزل على طريقة الشيف شربيني، وأيضًا بعض القواعد الأساسية للتأكد من سلامته عند الشراء من الأسواق حتى لا تنخدع بفسيخ فاسد يؤدي إلى أضرار بالغة على صحتك وصحة أسرتك. وهي كالآتي وفق ما قال أحد البائعين "الفسخاني" أبو يوسف:

1- لون لحم الفسيخ:

يمكنك معرفة فساد وعدم صلاحية الفسيخ، من خلال قطع السمكة جزأين بشكل طولي وإذا وجد لون اللحم تغير من الأحمر الزاهي إلى البني المحمر أو الأحمر المزرق أو البنى الداكن أو الأسود.

ويرجع سبب ذلك لتخزين تلك الأسماك في براميل صاج متآكلة من الصدأ.

2- القوام:

يجب أن يكون السمك مُتماسكا والجلد سليما خاليا من أي علامات غريبة، فيمكنك التأكد من فسادها عن طريق فحص السمكة بأصابعك، فعند الضغط عليها سوف يسبب هبوط بلحم السمكة، ويكون ملمسها " طريًا لزجًا سهل التفكك" للغاية.

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3- تسريب مياه

عند قطع سمكة الفسيخ لجزأين تجد سوائل تشبه المياه تتسرب منها بشكل مبالغ.

4- الرائحة

رائحة الفسيخ الجيد تكون مقبولة وتستطيع تمييز الجيد من الفاسد من خلالها أيضا. فإذا كانت الرائحة كريهة ونتنة، فهذا يدل على فساد السمك.

طريقة تخليل الفسيخ في المنزل على طريقة الشيف شربيني.

1- عند شراء السمك البوري يجب التأكد من أن السمكة طازجة وذلك من خلال الخياشيم، إذ أنها يجب أن تكون حمراء اللون، والعين لامعة، ويمكنك إزالة قشرة السمكة بسهولة.

2- يوضع السمك في برميل خشب، ويرش عليه الملح الخشن، تكرر تلك الخطوة حتى مليء البرميل بالسمك، يمكنك التحكم في ملوحة الفسيخ من خلال كمية الملح، ويفضل عدم الإكثار من الملح حتى تستطيعين تناول المقبلات بجانبه، بالإضافة إلى أن الإكثار في وضع الملح على السمك أثناء تخليله يؤدي إلى نشفانه.

3- يوضع غطاء فوق السمك ويضاف الملح مرة ثانية ويُقفل بإحكام، ولكن يفضل عدم استخدام غطاء المشمع لأنه يساعد في ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى إفساده.

4- يتراوح مدة تخليل الفسيخ من 15-20 يوما.

5- يمكنك معرفة أن الفسيخ جاهز للأكل، من خلال ظهور طبقة من الزيت على سطح البرميل.

6- لا يفضل وضع الفسيخ خارج الثلاجة حتى لا يفسد، ولكن يمكنك وضعه في الفريزر أو الثلاجة ووضع التوابل عليه ويحفظ لمدة شهر.