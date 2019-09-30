أحمد فهمي ينشر أول صورة من شهر العسل بعد تعافي هنا الزاهد

نشر الفنان أحمد فهمي صورة من كواليس شهر العسل، الذي يقضيه مع زوجته هنا الزاهد، بأحد شواطئ المالديف.

ونشر فهمي، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يظهر فيها وهو ينظر لـ"عقرب".

تفاعل المتابعون مع الصورة، وتساءلوا عن حالة زوجته الصحية، بينما علقت متابعة: "هو شهر العسل مقضيه مع دي".

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وتعرضت الزاهد لوعكة صحية، خلال شهر العسل، أثناء تواجدها في سنغافورة، جعلها تمكث بأحد المستشفيات لعدة أيام.

ونشرت الزاهد، الأسبوع الماضي، عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وطمأنت متابعيها، معلقة: "شكرا لكل واحد بجد إن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".

مرض هنا الزاهد

كان الفنان أحمد فهمي أعلن، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

ونشر فهمي صورة عبر حسابه على "إنستجرام" من داخل المستشفى، حيث كانت تمكث الفنانة هنا الزاهد، معلقًا: "عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".