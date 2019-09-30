أخصائي تغذية يوضح أنواع الفاكهة التي تساعد في زيادة الوزن أو إنقاصه

قال الدكتور عبدالله حسين، رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أبشواي العام، أخصائي التغذية العلاجية، إن الفاكهة تعد من العناصر الأساسية للفيتامينات التي يحتاجها الجسم يوميا، لهذا يجب تناولها بشكل يومي لأنها تمد الجسم بالطاقة، مثل الموز لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يغذي العضلات، والبلح لاحتوائه على نسبة عالية جدا من الحديد الذي يساعد في علاج الأنيميا.

وأضاف حسين، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "إلى ربات البيوت"، الذي يبث عبر إذاعة "البرنامج العام"، أن الفاكهة يتم تقسيمها إلى قسمين أحدها يمد الجسم بسعرات حرارية عالية لعلاج النحافة، مثل: البلح، المانجو، الموز، التين والعنب، والقسم الآخر يساعد على إنقاص الوزن، مثل: التفاح، البطيخ، الجوافة، والكمثرى، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في إنقاص الوزن، كما توجد بعض الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي، الذي يقوي جهاز المناعة، وتصنف بالفاكهة ذات اللون الأصفر، مثل: المانجو، البرتقال، اليوسيفي والجوافة.

ونصح حسين بضرورة تناول الفاكهة الطازجة في موسمها، مع مراعاة تناولها على معدة فارغة أي تناولها قبل أو بعد الوجبة بساعة أو ساعتين، أو في وجبة العشاء للاستفادة من الفيتامينات الموجودة بها.

يبث برنامج "إلى ربات البيوت"، عبر أثير البرنامج العام، تقديم عبلة إبراهيم، وإخراج نسرين لطفي.