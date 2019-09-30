ابنة فيفي عبده: "فخورة إن أمي رقاصة"

تعرضت الفنانة الشابة عزة مجاهد، ابنة الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، لهجوم لاذع من قِبل إحدى المُتابعات، بسبب مهنة والدتها. شاركت "مجاهد" متابعيها، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة وعلقت عليها: "أحلى صباح ده ولا إيه!، وحشتوني جدًا"، وسط تفاعل عدد من متابعيها مشيدين بإطلالتها، إلا إن متابعة هاجمتها قائلة: "يلا يا اللي أمك رقاصة". وردت "عزة" للرد على الفور: "بفتخر بيها ربنا يخليهالي". Advertisements "عزة" لم تكتفي بالرد، وأعادت نشر صورة تجمعها بوالدتها فيفي عبده، معلقة: "أمي ربنا يخليكي لينا ويديلك الصحة وطولة العمر". يذكر أن "عزة" شاركت والدتها، في مسلسل "مملكة الغجر"، رمضان الماضي.

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