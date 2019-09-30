دراسة: الفحم يعزز تبييض الأسنان

الوصول لابتسامة بيضاء ناصعة باتت حلما لكثير من الأشخاص، ويلجأ كثيرون لجلسات التبييض والعلاج بالليزر، للتخلص من إصفرار الأسنان، والحصول على اللون الأبيض الناصع.

وكشفت دراسة حديثة تأثير الفحم وقدرته على تبييض الأسنان، مؤكدة أن المقصود هنا ما يعرف بـ فحم تبييض الأسنان، وليس الفحم المُستخدم في الشواء.

وقال خبراء، إن تلك المادة مصنوعة من مسحوق أسود ناعم ومطحون، يصنع من قشور جوز الهند أو حفر الزيتون أو الفحم أو نشارة الخشب ومواد أخرى، نقلًا عن "سكاي نيوز".

وحسبما ذكر موقع "webmd" فإن الفحم المستخدم في تبييض الأسنان لديه شحنة كهربائية سلبية، تجذب الجزيئات المشحونة إيجابيا، مثل الموجودة في السموم والغازات، وتقوم بامتصاصها والتخلص منها، مما يعزز تبييض الأسنان بشكل طبيعي.