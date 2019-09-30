دراسة: آلام أسفل الظهر ترتبط بالصداع المزمن

كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة وارويك البريطانية، أن من يصابون بالصداع المزمن، يشكون عادة من آلام أسفل الظهر.

أوضحت الدراسة، أن من لديه صداع مزمن أو آلام مزمنة بالظهر تتضاعف لديه احتمالات الإصابة بالمشكلتين.

وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية، بأن 4% من البالغين حول العالم يشكون من الصداع لمدة 15 يوماً في الشهر، وأن 80% من البشر يشكون من آلام الظهر مرة واحدة في حياتهم على الأقل.

ووفقًا لما ذكره موقع "Daily Medical"، فرغم أن فريق البحث لم يقدم تفسيرًا لارتباط الصداع بالام الظهر، بقدر ما ركز على إثبات حدوثهما معاً، إلا أنه اقترح وجود حساسية في استجابة الجسم للألم تجعل الإنسان يشعر بإعاقة عندما يصاب بصداع نصفي، أو العكس.