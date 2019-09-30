مجموعةُ ألكسيس مابيل لربيع 2020.. مزج ذكوريّ وأنثويّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدا الإحساس بالرّاحة واضحًا بقوّة على تصاميم مجموعة "أليكسيس مابيل" لفصل ربيع 2020 مع وجود قطع بسيطة قابلة للمزج بسهولة وبساطة.

وسيطرت على التشكيلة ظلال الأحمر والأبيض والأزرق بكثافة متفاوتة، كما جمعت بين القطع الرجالية والنسائية والأقمشة الثقيلة والمتدفّقة.

وشملت التشكيلة كذلك قميصًا مقلمًا رجاليًا مع ربطة عنق مدمجة منسّقة مع تنورة ملفوفة من قماش فسكوز الحريريّ اللامع بتفاصيل الأزرار المزدوجة، وتمّ استخدام نفس النسيج لصناعة جاكيت راكب الدراجة النارية المخطط وفستان قميص مزيّن بشريط من الدانتيل على الظهر والأهداب على مستوى الأطراف.

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ومن جهة أخرى، تضمّنت المجموعة بلوزات أنثوية وتنانير مخططة وقفطان طويل مزين بألواح من دانتيل Calais، في حين أتت بدلة مكوّنة من قميص تونيك وبنطلون من قماش الكريب منسّقة مع وشاح مزيّنة بالأهداب.

وبرز أيضًا فستان من الحرير الذهبيّ بتفاصيل اللانجري وآخر باللّون الأزرق مزيّن بلوحات من التول، وكلاهما يعكسان نمط هوليوود القديمة.