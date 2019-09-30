صعوبات البلع تنذر بالتهاب المريء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال المركز الألماني للتوعية الصحية إن صعوبات البلع تنذر بالإصابة بما يُعرف "بالتهاب المريء اليوزيني" "Eosinophilic Esophagitis" المعروف أيضا بالتهاب المريء التحسسي.
وأوضح المركز الألماني أنه إلى جانب صعوبات البلع تتمثل أعراض التهاب المريء التحسسي في حُرقة المعدة (الحموضة) والتقيؤ وآلام خلف عظم القص ورجوع محتوى المريء إلى الفم.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الأدوية مثل كورتيكوستيرويد وتعديل النظام الغذائي بالابتعاد عن الأطعمة المحتوية على مسببات الحساسية كالقمح والبيض والحليب البقري والمكسرات والمأكولات البحرية والصويا.
وقد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة لتوسعة المريء بواسطة بالون على سبيل المثال.
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