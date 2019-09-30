ارتدي البوت المخملي لإطلالة شتوية فخمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
يكتسي البوت هذا الشتاء بالمخمل ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالفخامة والأبهة.
وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن المخمل يكسو هذا الموسم البوت ذا الأربطة وبوت الكاحل بصفة خاصة، سواء كان البوت ذا مقدمة مدببة أو مستديرة أو ذا كعب عال أو كعب ضخم.
وأضاف تومكينس أن البوت المخملي يطل هذا الشتاء بألوان زاهية كالأحمر والأحمر بلون البوردو والوردي إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأزرق الداكن، كما تتألق بعض الموديلات بالنقوش كنقوش الزهور المفعمة بالرقة والأنوثة.
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