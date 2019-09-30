بعد نشر هنيدي صور حفل زفاف "السقا".. أبرز أفراح الفنانين الأصدقاء

أصر الفنان أحمد السقا، على حضور حفل تكريم الفنان الكوميدي محمد هنيدي، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وأصر على تسليمه الجائزة أمام الجميع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ذلك، صورة الثنائي بصحبة زوجتيهما، وهم على مقاعد الحضور بحفل ختام المهرجان.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بصداقتهما التي امتدت لسنوات، وإطلالتهما سويا، ليرد الفنان أحمد السقا على متابعيه عبر إنستجرام، بنشر صورة من حفل زفافه، الذي تم منذ 20 عاما، وبصحبته هنيدي وزوجته أيضًا، وعلَّق عليها: "حافظ دائما على أصدقائك الحقيقيين.. دائما ستجدهم السند بعد الله- عز وجل-".

وتنشر "الوطن" أبرز صور لأفراح نجوم الفن من أجيال مختلفة، واللافت للنظر فيها حضور زملائهم الفنانين الذين كانت تجمعهم بهم صداقات حقيقية امتدت لسنوات، ومنها زواج "منى زكي وأحمد حلمي" والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "عادل إمام، محمود عبد العزيز، هاني سلامة، محمد فؤاد، لطيفة، عامر منيب".

حفل زفاف الفنانين أحمد زكي وهالة فؤاد.

ومن أبرز حفلات الأفراح، حفل زفاف الفنان حمادة هلال، والذي حضره عدد كبير من الفنانين، وبالأخص المطربين، مثل "محمد منير، حكيم، تامر حسني، حسام حبيب، هاني رمزي".

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ومن أشهر حفلات الزفاف في الوسط الفني، زواج الفنانين نور الشريف وبوسي.

وكانت آخر حفلات الزفاف في الوسط الفني، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن، زواج أحمد فهمي وهنا الزاهد.