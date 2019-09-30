طريقة عمل أرز أصفر بالبسلة

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"الأرز الأصفر بالبسلة" من الأطعمة التي يفضِّلها الكثير، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.
وفيما يلي، خطوات تحضير "الأرز الأصفر بالبسلة"، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير الأرز الأصفر بالبسلة
مياه.
أرز.
بصل.
جزر.
بسلة.
كركم.
كاري.
ملح.
فلفل أسود.
زيت.
طريقة تحضير الأرز الأصفر بالبسلة
- خلط البصل في الزيت في حلة على النار، حتى يتغير لونه.
- إضافة الجزر والبسلة والملح والكركم والفلفل والكاري.
- إضافة الأرز على الخليط ثم الماء، ويترك على النار حتى ينضج.
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