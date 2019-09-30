إيلي صعب يطلق أحدث مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020

بيروت - لايف ستايل
تتضمن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﯾﻠﻲ ﺻﻌﺐ ﻟﻸزﯾﺎء اﻟﺠﺎھﺰة ﻟﺮﺑﯿﻊ وﺻﯿﻒ ّ 2020 دعوة الى المغامرة الاجمل، يتجول فيها الخيال عبر اﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ، لاكتشاف السفاري في لوحة رُسمت بأسلوب متجدد.
لوحة بلون السافانا، تتجسّد بسهول شاسعة، صحارى رملية كذهب مذرور بسخاء، وأنهار غزيرة راوية. إنها السافانا الأفريقية تتكشف في مجموعة إيلي صعب للازياء الجاهزة لربيع وصيف 2020، وتتجلى في قطع أنيقة برشاقة تحاكي المرأة المستقلة المفعمة بالحيوية. وتوازن المجموعة بين روح المغامرة وعشق الرفاه، في مقاربة بين مصدر الوحي وبصمة الدار.
وتتزين الاطلالات بالقلادات والسلاسل الذهبية الطويلة والميداليات والأقراط والأساور الخشبية والأحزمة المعدنية والجلدية، فتبرز الصورة الظلية الأنثوية لامرأة ايلي صعب. وتأتي الحقائب هذا الموسم على شكل كاباس Cabas أو حقائب صغيرة من الجلد أو الخشب الملون.
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