طريقة عمل الدوريتوس المكسيكى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- وقت التحضير : 15 دقيقة وقت الطهي : 15 دقيقة الوقت الكلى : 30 دقيقة عدد الاشخاص يمكنك تغيير عدد الاشخاص المقادير 2 x كوب (140 جرام) دقيق (ذرة) Advertisements 1 x معلقة كبيرة زبدة 1 x معلقة صغيرة ملح ¾ x كوب (240 مللى) ماء الخطوات: هنقلب دقيق الذرة مع الملح كويس ونخلطهم كويس مع الزبدة وبعدين هنضيف الماء لحد ما العجينة تتماسك. هنقسم العجينة لكور صغيرة جدا قطرها حوالى 3 سنتي و هنحط الكور واحدة واحدة جوه كيس بلاستك ونفردها بالنشابة, وهنقطها على شكل مثلث. هنسيب العجينة حوالى ربع ساعة ترتاح وبعد كده فى طاسة غويطى على نار عالية هنقلي رقائق العجين لحد ما تحمر وبكده تبقى جاهزة للتقديم. يمكنك متابعة أهم وأحدث المقالات على الفيس بوك عبر صفحة مصراوى - هو وهي

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