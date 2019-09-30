طريقة عمل النودلز بالجمبري

النودلز بالجمبري من الأكلات الصينية اللذيذة والشهية للغاية، يحبها الكبار والصغار، كما أنها سريعة وسهلة التحضير.

مقادير النودلز بالجمبري

نودلز.

فص ثوم.

قطعة زنجبيل مقشرة ومقطعة.

ملعقة صغيرة ونصف صلصة سريراتشا الحارة.

ملعقتين كبيرتين زيت نباتي.

عصير ليمونة.

ملعقتين صغيرتين صلصة صويا.

ملعقة صغيرة ونصف زيت سمسم.

جمبري مقشر.

ملح حسب الرغبة.

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للتزيين

ربع كوب كزبرة مفرومة، أو بصل أخضر مفروم.

طريقة تحضير النودلز بالجمبري

اسلقي النودلز وصفِّيها.

احتفظي بنصف كوب من ماء السلق وضعيه جانبًا.

ضعي في الخلاط كلًا من الثوم والزنجبيل والسريراتشا ونصف ملعقة كبيرة زيت نباتي وملعقتين كبيرتين ماء واخلطيهم معًا.

حَمِّي ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية.

تبلي الجمبري بالملح ثم ضعيه في المقلاة وقلبيه لمدة دقيقتين ثم ضيفي مزيج صلصة السريراتشا وحركي من حين لآخر لحوالي دقيقتين.

ضيفي للمقلاة صوص الصويا والنودلز والأعشاب وبقية ماء السلق وحرِّكي المكونات معًا.

ضعي النودلز بالجمبري في طبق التقديم ورشيها بزيت السمسم.

ضعيه في طبق التقديم ثم رشي عليه الكزبرة أو البصل الأخضر المفروم، ثم قدّميه ساخنًا.