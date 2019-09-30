فوائد شرب اللبن صباحًا

يعتبر اللبن من المغذيات الأساسية والمهمة للإنسان منذ نعومة أظافره، وذلك لما يحتويه من عناصر ومعادن توفر للجسم كل ما يحتاجه لإتمام عملية النمو، فاللبن غني بالكالسيوم المهم للعضلات وخاصة للأطفال، ومن المعروف بأن تناول الأطعمة على الريق يزيد من فوائدها، وهذا بحسب موقع "Healthline". فوائد شرب اللبن صباحا حماية جهاز المناعة. تقليل احتمالية الإصابة بالأمراض. تخفيف حدة الإمساك. تحسين من وظائف الجهاز الهضمي. تقليل خطر الإصابة ببعض السرطانات كسرطان القولون. تقوية بنية العظام والأسنان. Advertisements تخفيف نسب الإصابة بهشاشة العظام. الحماية من الإصابة بالتجلطات وانسداد الشرايين وبالتالي حماية القلب والأوعية الدموية. المساعدة في علاج الحموضة. زيادة نضارة البشرة وتوحيد لونها. تصفية الدم من السموم ومن الفيروسات والبكتيريا وخاصة المهبلية منها. تخفيف المزاج السيئ الذي يُرافق الدورة الشهرية. المساهمة تقليل خطر الإصابة بالسكري. المساعدة في الحصول على الهدوء والتخلص من التوتر والقلق.

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