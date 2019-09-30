أعراض نقص فيتامين E.. الأسباب والعلاج

يحتاج الجسم إلى فيتامين E لأنه فيتامين أساسي، وقابل للذوبان في الدهون، وهذا يعني أنه يتطلب امتصاص الدهون من النظام الغذائي بشكل صحيح.

ويتم تخزين فيتامين E بشكل رئيسي في الكبد، قبل إطلاقه في مجرى الدم، للاستفادة منه، وذلك بحسب موقع "مديكال نيوز توداي" الطبي.

أعراض نقص فيتامين E

ضعف العضلات

فيتامين "E" ضروري للجهاز العصبي المركزي، فهو أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في الجسد، ويؤدي نقصه إلى الإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي إلى ضعف العضلات.

صعوبات المشي

يمكن أن يتسبب النقص في عصبونات معينة، تسمى خلايا بوركينجي العصبية، في الانهيار، ما يضر بالقدرة على نقل الإشارات والمشي.

التنميل والوخز

يمكن للأضرار التي لحقت بالأعصاب أن تمنعها من نقل الإشارات بشكل صحيح، ما يؤدي إلى التنميل والوخز، والتي تسمى أيضًا الاعتلال العصبي المحيطي.

تدهور الرؤية

يمكن لنقص فيتامين (E) أن يضعف مستقبلات الضوء في شبكية العين وغيرها من الخلايا في العين. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية مع مرور الوقت.

مشاكل الجهاز المناعي

تشير بعض الأبحاث إلى أن نقص فيتامين (E) يمكن أن يمنع الخلايا المناعية، قد يكون كبار السن معرضين للخطر بشكل خاص.

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أسباب نقص فيتامين E

أحيانا ما يكون نقص فيتامين E بسبب تاريخ وراثي في العائلة.

ويمكن أن ينتج عن نقص فيتامين "E" أيضًا، أمراض تقلل بشدة من امتصاص الدهون، وهذا لأن الجسد يتطلب الدهون لامتصاصه بشكل صحيح، وبعض هذه الأمراض تشمل "البنكرياس المزمن، الاضطرابات الهضمية، الكبد الصفراوي، التليف الكيسي".

نقص الفيتامين شائع أيضًا في الأطفال حديثي الولادة، والرضع المولودين قبل الأوان، والذين لديهم أوزان أقل عند الولادة، وأقل من الدهون.

علاج نقص فيتامين E

مكملات فيتامين E غالبًا ما تكون فعالة، وتوفيرها (E) من خلال أنبوب في المعدة، عند الضرورة، ويمكن أيضًا وضعه عن طريق الوريد.

وفي حين أن جرعة واحدة يمكن أن ترفع مستويات فيتامين (E) في الدم بشكل كاف، قد تكون هناك حاجة لجرعات متعددة.