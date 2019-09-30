أحمد حافظ: إطلالتا درّة ولارا الأفضل في "الجونة".. ويقسو على ياسمين صبري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصمم الأزياء المصري أحمد حافظ عن رأيه في إطلالات نجمات الفن اللاتي ظهرن بها على مدار أيام مهرجان الجونة السينمائي والذي أُقيم خلال الأسبوع الماضي، وشهد حضورًا كبيرًا من الفنانين والإعلاميين.

وقال حافظ في لقاء مع "فوشيا"، إن أفضل الإطلالات التي شاهدها في المهرجان كانت للنجمتين التونسية درة، والمصرية لارا إسكندر، موضحًا أن درة تألقت في الفستان الفوشيا، ورغم أن موديله ليس جديدًا، إلا أنها كانت رائعة.

وأضاف أن الفنانة المصرية لارا إسكندر أيضًا، كانت موفقةً بشكل كبير جدًا، خاصةً في الفستان الأسود الذي أطلّت به، فبدت كنجمة عالمية، مشيرًا إلى أن اختياراتها كانت صحيحة وتليق بها سواءً في "الأوبينينج" أو "الكلوزينج".

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وعن أسوأ إطلالة في مهرجان الجونة، فجر أحمد حافظ مفاجأةً بأن النجمة المصرية ياسمين صبري، كانت الأسوأ على الإطلاق، ولم تكن اختياراتها موفقة، سواءً في مهرجان هذا العام، أو خلال ظهورها في الدورة الأولى، لأنها اقتصرت في اختيار أزيائها على اللونين الأخضر والأصفر، لافتًا إلى أنها كان من باب أولى عدم حضور المهرجان.