كاردي بي تصدم السيّاح بإطلالتها الغريبة في باريس خلال حضورها أسبوع الموضة

يقترن اسم مُغنّية الراب العالمية كاردي بي، 26 عامًا، بالإطلالات الغريبة سواء على السّجادة الحمراء أو على خشبة المسرح أو حتّى في المطارات.

لكن وفي أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية لحضور أسبوع باريس للموضة، صدمت كاردي بي السّياح عندما ذهبت لالتقاط الصّور أمام المعلم السّياحي الشهير "برج إيفيل"، وذلك بسبب إطلالتها شديدة الغرابة التي ارتدتها.

فقد ارتدت والدة كالتشر إطلالةً غير مألوفة غطّت بها جسدها من رأسها إلى أخمص قدميها، تألّفت من جاكيت ضخم تطابق مع التنورة والحذاء وغطاء الرّأس والوجه التي ارتدتها، فلم يظهر أيّ شيءٍ من جسد كاردي بي وبدت كالتّمثال وليست آدمية.

وتنوّعت ألوان زيّ كاردي بي بين الأخضر والأزرق والبنفسجي بإطلالة جاءت مُطبّعة بالزّهور، وأضافت القليل من البذخ إليها بالأزرار الماسيّة للجاكيت والستراس الذي غطّى طرفي حزامها وياقتها.

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يُشارُ إلى أنّ إطلالة كاردي بي الغريبة هذه جاءت بعد اعترافها مؤخرًا بتعرّضها للتحرّش الجنسي أثناء خضوعها لجلسة تصوير، وذلك في وسط فضائح التّحرّش التي هزّت هوليوود مؤخرًا مع انطلاق حملات وهاشتاغات تُحارب التّحرش، كوسم #MeToo.

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