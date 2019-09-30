أطعمة تناولها في الصباح قبل المدرسة.. الخضروات والفواكة أحدها

تبحث الأمهات عن الإفطار الملائم لأطفالهن قبل ذهابهم للمدرسة، فهي الوجبة التي تساعد الصغار على التركيز وزيادة قدراتهم العقلية.

وهناك عدد من الأطعمة التي يجب تناولها في الصباح قبل الذهاب للمدرسة، ذكرها موقع "health lifestyle"، كما يلي:

الخضروات

يحتاج الجسم إلى الخضروات يوميًا، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والماء والفيتامينات إضافة للشعور بالشبع، لذلك يجب أن تحتوى وجبة الإفطار على خيار، خس، فلفل حلو، جزر.

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الفواكه

يجب تعليم الطفل تناول الفواكه بجانب وجبة الإفطار مثل التفاح والرمان وغيرها من الفواكه.

النشويات

تساعد على امداد الجسم بالطاقة لمزاولة النشاط، لذا يفضل أن تحتوي على أنواع مفيدة من النشويات مثل الخبز.

الحليب

يجب أن تحتوى وجبة إفطار الطفل على حليب خالي الدسم، ويجب تشجيعه على تناول الفول.

المكسرات

تساعد المكسرات على زيادة قدرة الطفل على التركيز وزيادة الانتباه.