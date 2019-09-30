طريقة عمل شيكولاتة جيرسي في البيت.. 4 مكونات وتكون جاهزة

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حضري لأولادك شيكولاتة جيرسي في البيت، بدلًا من شراءها من الخارج، لضمان جودتها ومذاقها.
مقادير شيكولاتة جيرسي في البيت
حليب مكثف محلي.
شيكولاتة بيضاء.
كوبان جوز هند.
شيكولاتة غامقة سائلة.
طريقة عمل شيكولاتة جيرسي في البيت
في وعاء عميق، اخلطي الشيكولاتة البيضاء، مع اللبن المحلى المكثف، وجوز الهند، جيدًا.
شكلي الخليط إلى أصابع أو مكعبات، ثم اغمريها في الشيكولاتة السائلة.
رصيها على ورق زبدة حتى تجف وقدميها باردة.
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