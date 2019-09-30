فوائد السبانخ.. يساعد على تطويل الشعر بسرعة

تبحث العديد من الفتيات على أطعمة اقتصادية، تساعدهن على زيادة طول الشعر بسرعة، دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل والأدوية باهظة الثمن، والتي يعد بعضها غير آمن.

وذكر موقع the beauty madness الأمريكي، أن "السبانخ" من الأطعمة ذات تأثير فعال على الشعر، وتساعد على "تطويله" سريعا، وتتميز بأنها متوافرة باستمرار طول أشهر السنة.

وتعد السبانخ من الخضروات الورقية، التي تحوي قيمة غذائية عالية، فهي غنية بفيتامينات "A، C، K ، B"، وحمض الفوليك، وأوميجا 3، والأحماض الدهنية، والمعادن مثل "المنجنيز، والحديد، والزنك" والتي تجعل الشعر أقوى، وتعزز نموه وكثافته.