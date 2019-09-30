"اكدب عليا شوية".. نساء تفضلن العريس "باد بوي": "عشان نحس إن معانا واحد مرغوب فيه"

"ما تكدب عليا شوية يا أخي.. بلاش ملل.. حسسني إن في ستات تانية في حياتك.. وإن مش أنا اللي اتجوزت راجل ميتبصلوش".. كلمات رنانة، بل شاذة على فطرة النساء وغيرتهن على شريك حياتهن، نطقت بها الفنانة ميريهان حسين، خلال حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك"، في إطار الحكاية الثالثة، التي جاءت بعنوان "اكدب عليا شوية".

توغلت القصة في رصد أشكال الخيانة الزوجية، دون الوقوف على جنس بعينه، فالرجال خائنون، والنساء خائنات أيضا، كلا منهما يبكي على ليلاه، ويلهث خلف مشاعره، حتى وإن كانت دون نصفه الآخر.

ولعل شخصية "ميريهان" كانت الأكثر جدلا خلال الحلقات الـ 5، فهي دوما ما تشعر بالملل، بسبب صدق زوجها معها- على حد تعبيرها-، وعدم اهتمامه بسيدة أخرى، لتسرد لصديقاتها: "ممل ومحاصرني، نفسي في سسبنس، عاوزة يكون في حاجة جديدة، إيه الحلو في إني عارفة عنه كل حاجة، وكل تفصيلة".

كلمات اعتادت نطقها، حتى أفاقت على حقيقة زواج زوجها عليها سرا، منذ 7 سنوات، لتقرر الطلاق منه، بعد التأكد من كذبه، الذي طالما حلمت به، وأفصحت عنه في تجمعاتها النسائية.

الـ "باد بوي" الذي أصبح رغبة العديد من النساء في وقتنا الحالي، هو الأكثر خبرة، والأقل مللًا، وله نصيب الأسد من الجاذبية للجنس الآخر، وفقا لجزء منهن، وحول هذا الأمر سردت عدة فتيات لـ "هن" أرائهن.

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"حبيبة هشام" 24 عاما، قالت: "مش بنفضَّل متعدد العلاقات، بس أغلب الستات مبتحبش تعيش في روتين وحياة مسالمةعاما بتحب السسبنس والأكشن في العلاقة، وتضارب المشاعر، عشان متحسش بملل".

وأوضحت "مي الحداد" 28 عاما: "حتة السسبنس دي حقيقة، هي بتبقي عايزاه باد بوي، أو تحس فيه حاجة ممكن تربيلها الشك أو الغيرة، عشان يكون في مشاكل، عشان يكون في تغيير روتين في الحياة، شوية زعل، على صلح، على خناق، كدا يعني".

وأضافت:" في فعلا ستات ما تقدرش تعيش غير كده.. وفي ست بتحب يكون باد بويتقول عشان تحس إنها أخدت واحد كل الستات هتموت عليه، وهو اختارها هي في الآخر، فتحس إنها حاجة كبيرة وحلوة، مش واحد مفيش ست راضية تبص له وهي اللي رضيت بيه.. بتبقى دي وجهة نظرها بردوا".

أما "نهى فوزي" 22 عاما، فقالت: "الباد بوي يبقى معايا بس، لكن مع غيري، المفروض ما يبصش لستات، ويحترمني في غيابي قبل وجودي".

وعلى الجانب الآخر، علَّقت "شروق ياسر" 24 عاما، "دا مجرد كلام مش أكتر، أكيد لما الموضوع يدخل في الجد أو ترتبط، مش هتدور على حد مش كويس، أكيد هترتبط بشخص ناضج فكريا، وشخصيته كويسة، مش بتاع بنات، ولا كداب، ولا الكلام ده".

استشاري نفسي: الست عاوزة تحس إنها مرغوبة حتى لو الزوج كداب

علقت الدكتورة، هالة حماد، الاستشاري النفسي، على طبيعة السيدات اللاتي تفضلن الرجل متعدد العلاقات، قائلة: "النوعية دي بتكون ستات فاقدة الثقة بالذات، وعاوزة تحس إنها هي اللي تم اختيارها، وفازت بيه، حتى لو عارفه إنه بيكذب".

وأوضحت، خلال حديثها لـ "هن": "النوعية دي لو اكتشفت إنه بيحب التغيير، طبيعي هتنفصل بعد الجواز، حتى لو تظاهرت إنها عاوزاه كده، لأنها في الأول والآخر بتدور على الاستقرار، ومشاعر الغيرة هتحكمها".

واختتمت: "الست مش مهم عندها إنها تكون الأولى في حياة الراجل، لكن لازم تكون الأخيرة".