محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ:
أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص ذوي الثقة القوية بأنفسهم يطورون باستمرار صداقات عميقة وداعمة.
وقالت مؤلفة الدراسة ميشيل هاريس، وهي في جامعة تكساس، في بيان صحفي للجمعية الأمريكية للطب النفسي، إن احترام الذات والصداقة يعزز كل منهما الآخر.
يأتي هذا الاستنتاج من مراجعة 52 دراسة بحثت تأثير احترام الذات والصداقات بين أكثر من 47 ألف رجل وإمرأة. أجريت الدراسات بين عامي 1992 و 2016 ، عبر مجموعة واسعة من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ووجد الفريق أن ضعف احترام الذات أدى إلى تقويض قدرة الفرد على تطوير روابط اجتماعية قوية. ويبدو أن الصداقات الضعيفة تقوض إحساس المرء باحترام الذات.
وقال معدو الدراسة إن الآباء والأمهات الذين غرسوا احترامًا قويًا لأنفسهم في أطفالهم ربما يساعدونهم في تنمية صداقات صحية في وقت لاحق. وفي المقابل، ينتهي الأمر بمثل هذه الصداقات إلى تعزيز احترام الذات.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الصداقات الوثيقة تزيد من الثقة في الذات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.