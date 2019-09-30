محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
حذرت دراسة بيئية حديثة أجريت في جامعة (كنبرا) في أستراليا من اقتراب أكثر من عشر مدن وبلدات في شرق أستراليا من "يوم الصفر"، وهو اليوم الذي لا تبقى فيه مياه للشرب.
وتضررت أستراليا - بشدة - من موجة غير مسبوقة من الجفاف ونقص المياه نتيجة لاستمرار التغير المناخي العالمي،. وتعاني بعض المدن المتضررة من شح المياه، وتقول السلطات إن أمام مدن أخرى بضعة أشهر قبل أن تنفد منها مياه الشرب، ما ينذر بانهيار عالمنا بسبب الدمار البيئي.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تحذر من اليوم الذي لا تبقى فيه مياه للشرب بأستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.