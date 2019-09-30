"هتحصل خناقة".. رجاء الجداوي تجيب على سؤال "هل تقبل العمل مع زوجتك في مكان واحد؟"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالًا على جمهورها يقول: "هل تقبل أن تعمل أنت وزوجتك في مكان واحد؟"، جاء ذلك خلال فقرة "اسأل مع رجاء" بحضور الفنانة رجاء الجداوي في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها ترفض أن تعمل وزوجها في مكان واحد، موضحة، "إذا الست اترقت في الوظيفة وهو مترقاش هتحصل خناقة ومراتي هتبقى مدير عام".

وأضافت "هيفضلوا 24 ساعة مع بعض.. أنا شفت ناس متجوزين وكان عندهم فرق مسرحية مع بعض والخناقات كانت بتٌستكمل في البيت".

من جهتها قالت الشيف جيجي زايد، إن عملها مع زوجها في نفس المكان "فكرة سيئة جدًا والموضوع ده بيبوظ الدنيا جدا" مفضلة أن تعمل الزوجة عمل مختلف عن زوجها: "ولو هما الاتنين بيشتغلوا في مجالات مختلفة هيروحوا يحكوا لبعض في موضوعات مختلفة".