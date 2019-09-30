"تجربة سيئة".. 71% يرفضون مقترح عمل الزوج والزوجة في مكان واحد

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالًا على المشاهدين يقول: "هل تقبل أن تعمل أنت وزوجتك في مكان واحد؟"، جاء ذلك خلال فقرة "اسأل مع رجاء" بحضور الفنانة رجاء الجداوي في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت متصلة تٌدعى "ريم": "دي فكرة سيئة جدًا وعن تجربة كمان"، مشيرة إلى أنها خٌطبت لزميلها في العمل، وكان يضيق عليها بسبب تعاملاتها مع زملائها: "لما حد يدخل المكتب ده طول ليه وبيقول إيه وانتي بتضحكي كده ليه" مشيرة إلى أنها تركت العمل من أجل ذلك: "ابعد حبة تزيد محبة".

بينما قال طارق من محافظة الجيزة: "أنا عشت في بيت أبويا الله يرحمه كان شغال في نفس المكان مع أمي وكان إلى حد ما واحنا صغيرين بنشوف إنه لطيف وبنشوف إنهم في مجال شغلهم مع بعض وكان بيحصل مواقف لطيفة، وكان يسألها على حاجة وهي كانت تقوله مش هقولك على زمايلي ولازم يبقوا ناجحين مع بعض".

وأضاف: "الجيل ده مختلف والحياة اتغيرت لكن الجيل القديم كان نفس الجو بتاع مراتي مدير عام وفيه مواقف لطيفة ونجحوا في شغلهم".

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وأبدى "إكرامي" من محافظة "المنيا" موافقته على أن تعمل زوجته معه، مشيرًا إلى أنه مر بتجربة شخصية "بقالي 12 سنة متجوز ومراتي محامية وأنا محامي ومراتي بتشتغل معايا من 12 سنة وفي مكتب واحد وبنروح المحكمة سوا".

وأضاف إكرامي: "متجوز بقالي 12 سنة وهي مدني وأنا جنائي".

وأجرى برنامج الحكاية استطلاعًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وسأل "شايفها حاجة حلوة إن أنت ومراتك أو أنتي وجوزك تبقوا شغالين في مكان واحد؟" ليجيب بالرفض 71% من المشاركين ويبدي موافقته على ذلك 29%.