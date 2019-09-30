سارة المهدي تصنع مشغولات يدوية بعجينة السيراميك: "حلمي أوصل للعالمية"

سارة المهدي، فتاة شابة تبلغ من العمر 30 عاما، تخرَّجت من كلية الحقوق، الشعبة الإنجليزية، التابعة لجامعة الإسكندرية، في عام 2010، وحاولت البحث عن عمل له علاقة بمجال دراستها، ولكنها نظرا لظروف البلاد، التي لم تكن مستقرة في هذه الفترة إلى حدٍ ما، ونظرا لأنها لا تفضل نظام الحياة الروتيني، قررت تدشين مشروع خاص بها للأشغال اليدوية.

لطالما حلمت المهدي بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة، خاصة بقسم النحت أو التصوير، ولكن مجموعها في الثانوية العامة وقف حائلا بينها وبين كلية أحلامها، ولكنها مع ذلك لم تفقد إيمانها بنفسها وبموهبتها، وحاولت استغلال فنها في إنشاء مشروع مستقل خاص بها.

بدأت الفتاة الثلاثينية في صنع الأشغال اليدوية منذ عام 2016، حيث بدأت بعمل أشياء مصنوعة من الـ"تريكو" وغيرها، ثم تعرَّفت على المشغولات المصنوعة من السيراميك، حاولت الالتحاق بدورات تدريبية ولكنها كانت بلا فائدة بالنسبة لها، فقررت أن تُعلّم نفسها بنفسها، "كنت بشوف فيديوهات عاليوتيوب وقدرت استفيد منها وفعلا علمتني كل حاجة تقريبا".

ولكن لم تكتفِ سارة بهذا القدر، بل عندما وجدت نفسها تحتاج للمزيد من الإرشادات، وتريد الاستفسار عن أشياء عدة، تواصلت مع القائمين على صنع هذه الفيديوهات التعليمية على موقع "يوتيوب"، وبالفعل تجاوبوا معها، واستطاعت تحصيل ما تريد تحصيله من معلومات عن صناعة المشغولات بعجينة السيراميك.

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دشَّنت المهدي صفحات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام"، تحمل اسم "Oh Fleur"، للترويج لمنتجاتها، ولاقت بالفعل إعجاب الكثير من رواد هذه المواقع، وساعدت هذه الخطوة مشروعها على النجاح والانتشار.

شاركت المهدي في بعض المسابقات والمعارض العالمية عدة مرات، منهم المعرض التجاري بألمانيا للأشغال اليدوية، ومسابقة "Loewe Craft Prize" العالمية، علاوة على ذلك فهي مشغولاتها اليدوية المصنوعة من عجبنة السيراميك، كالورود والتابلوهات وحاملات الشموع، يطلبها الكثيرون من شتى أنحاء العالم.

تواجه الفتاة الثلاثينية العديد من الصعوبات أهمها، عدم توافر الخامات المطلوبة لصناعة مشغولات السيراميك في مصر، لذلك فهي تشحنها من الخارج، كما تواجه مشكلة "نقص العمالة" عندما يُطلب منها كميات كبيرة.

تتطلع المهدي لنشر منتجاتها اليدوية المصنوعة من عجينة السيراميك حول العالم بصورة أكبر مما هي عليه الآن، كما تحلم بانتشار المنتج المصري الـ"هاند ميد" عالي الجودة في جميع دول العالم.

وقالت المهدي، في حديثها لـ"هن"، "حلم حياتي إني أقدر أصدَّر شغلي بكميات كبيرة، واتعرف جوا وبرا مصر، أنا عملت نفسي بنفسي وإن شاء الله هقدر أحقق حلمي ده في يوم من الأيام".