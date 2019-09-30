طريقة عمل بشاميل لايت.. احذري إضافة الشوربة والحليب بالتدريج

إذا كنت تتبعين نظاما غذائيا صارما، و"دايت"، وتريدين تناول وجبة خفيفة، ولكنها تحتوي على بعض المكونات الدسمة، إليك طريقة تحضير البشاميل اللايت، والذي يمكنك استخدامه مع المكرونة، والكوسة، والأرز، وغيرها من الأطعمة، ولكن يجب أن تتناولينه بحذر.

المقادير

دقيق.

مكعب مرق دجاج.

حليب خالي دسم.

طريقة التحضير

يشوح الدقيق في وعاء غير قابل للصق، دون مادة دهنية تماما، ولكن يجب أن يكون على نار هادئة.

Advertisements

يغلي مكعب مرق الدجاج في ماء ويترك ليبرد.

يجب أن يكون الحليب والشوربة باردين تماما، عند إضافتهما للدقيق لتجنب "كلكعة" الدقيق.

يُقلَّب برفق، وتضاف الشوربة والحليب مرة واحدة دون تدريج، لأن التدريج يؤدي لتكتل الدقيق.

إذا تكتل الدقيق بسبب انعدام المادة الدهنية، يترك ليبرد تماما، ثم يُخفق في الخلاط جيدا.

يعاد إلى النار مرة أخرى ليتماسك، وعندها يمكن استخدامه.