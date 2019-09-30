بالأسود والمكياج البسيط.. الظهور الأول لـ هالة صدقي بعد وفاة والدتها

شاركت الإعلامية، بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، بصور من الاحتفال بمرور 150 عاما على ميلاد أوبرا عايدة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأظهرت الصورة، الظهور الرسمي الأول للفنانة هالة صدقي بعد وفاة والدتها منذ أكثر من شهر، حيث ارتدت سترة سوداء، لها فتحة عند الصدر، مع مكياج بسيط، وشعر "ويفي" منسدل.

وأظهرت الصور حضور الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان إيهاب توفيق.

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وفاة والدة هالة صدقي

وتوفت والدة الفنانة، في أغسطس الماضي، حيث عُقدت مراسم العزاء في قاعة البابا شنودة الثالث في كنسية العذراء مريم بالزمالك، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين، أبرزها كارول سماحة ومنى الشاذلي وإلهام شاهين وبوسي شلبي ويسرا.

وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"الوطن"، "أمي مكنتش تعبانة أوي، وأنا راجعة من الساحل الشمالي، علشان ندفنها"، مضيفة أن إجراءات الدفن تمت مساء أمس، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.