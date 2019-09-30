طريقة عمل كبسة باللحم.. اتبعي 8 خطوات بعد تحضير المكونات

تلجأ السيدات في أوقات كثيرة للبحث عن وجبات عربية، لتجديد الأطعمة التي يُعددنها يوميًا لأسرهن، ولعل أسرع ما يخطر على بالهن هي الكبسة باللحم. طريقة عمل كبسة سعودي للشيف الشربيني مقادير كبسة باللحم أرز بسمتي. لحم بتلو مكعبات. ليمون مجفف. قرفة ناعمة. قرفة أعواد. حبهان. ورق لورا. قرنفل. كرات. كرفس. بصل. ثوم. Advertisements طماطم. فلفل حار. مرقة. زيت ذرة. ملح. فلفل. طريقة تحضير كبسة باللحم - قطعي البصل مكعبات صغيرة ثم ضعيه في حلة بها زيت على النار. - أضيفي الكرات والكرفس المقطع. - افرمي الثوم باستخدام كبة كهربائية وأضيفيه. - أضيفي الحبهان وورق اللورا والقرنفل والقرفة المرقة والقرفة الخشب والكركم. - أضيفي مكعبات اللحم والملح والفلفل. - قطعي الطماطم وأضيفيها مع الليمون المجفف والفلفل الحار. - أضيفي ماء، واتركي اللحم لينضج. - بعد أن ينضج اللحم، أضيفي الأرز المغسول والمصفى، واتركيه لينضج على نار هادئة ثم قدميه.

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