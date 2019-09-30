اضطرابات الهوس.. الأعراض والأسباب والعلاج

يُصاب العديد من الأشخاص، باضطرابات الهوس، أو ما يسمى باضطراب ثنائي القطب، وهي حالة صحية عقلية، تتسبب في التقلبات المزاجية المفرطة، أو الاكتئاب، وربما الدخول في نوبات الأفكار الانتحارية.

ويُصاب به عادًة الأشخاص في الأعمار بين 15 و30 عاما، وتعد أكثر الحالات من النساء.

ويرصد "هن" كل ما تريد معرفته عن الهوس، وفقًا لما ذكره "mayoclinic"، و "سكاي نيوز".

أسباب الهوس

أسباب وراثية.. حيث توصلت بعض الأبحاث، إلى إصابة بعض الأشخاص الذين لديهم أقارب أيضا بالهوس.

التعرض لفترات توتر شديدة.

تناول علاجات، أو موادة تؤدي للإدمان.

تغيرات حادة في نمط الحياة، كفقدان الأشخاص.

أعراض الهوس

تختلف الأعراض باختلاف نوع الهوس الذي يمر به الشخص.

أعراض الهوس الخفيف

زيادة النشاط بشكل مُفرط

التعبير عن الحزن أو الفرحة بشكل مبالغ فيه

الثقة بالنفس بشكل مُبالغ.

ثرثرة غير عادية.

قلة الحاجة للنوم.

تشتت الأفكار.

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سوء اتخاذ القرارات.

تباين الأداء في العمل أو الدراسة، والأنشطة الاجتماعية.

أعراض الهوس المُزمن

الشعور بالحزن أو الفراغ أو اليأس

الرغبة في البكاء

فقدان الاهتمام واللامبالاة.

عدم الشعور بالسعادة.

فقدان في الوزن

تباين الشهية، أو انعدام رغبتك في الطعام.

الأرق

فقدان الطاقة.

الشعوربانعدام القيمة.

التفكير الزائد عن الحد.

الشعور بالذنب.

علاج الهوس

تختلف أشكال العلاج، باختلاف نوع الهوس، ودرجة تأثيره على المُصابين.

العلاج النفسي

وهي المرحلة الأولى التي من المفترض أن يلجأ لها المُصاب، خاصة إذا كان مُصابا بالهوس الخفيف، والتي تتمثل في سرد مشاعره والسماع لها، ومحاوله إقحامه ضمن المجموعات لمساندته.

العلاج الدوائي

قد يلجأ بعض الأطباء، لعلاج الهوس ببعض العلاجات، مثل مضادات نوبات الصرع، أو مضادات الاكتئاب.

العلاج الكهربائي

وتعد المرحلة الأخيرة، للأشخاص الذين لم يستجيبوا للمراحل العلاجية الأولى، وخاصة ممن يعانون من فترات اكتئابية حادة أو ميول انتحارية.