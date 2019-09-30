مزاد لبيع اسطول سيارات يمتكله نجل رئيس غينيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت دار المزادات “بونامز” بسويسرا، أن مجموعة من السيارات الفاخرة صادرتها السلطات في مدينة جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية، قد تباع بما يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع.

مدعون سويسريون قالوا: إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو نغويما أوبيانغ، بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في المستعمرة الإسبانية السابقة.

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ووفقا لـ”رويترز” فإن مجموعة السيارات تضم 26 سيارة من طرز “فيراري ولامبورغيني وبنتلي ورولز رويس” يملكها نائب الرئيس والوزير السابق للزراعة المعروف باسم تيودورين، وهي معروضة في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترا عن جنيف، استعدادا لبيعها.

وتيودورين ابن للرئيس أوبيانغ نغويما مباسوغو، الذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة عقود.

منظمات حقوقية وصفت إدارته بأنها من بين الأكثر فسادا في العالم، بحسب ما نقلت “رويترز”.