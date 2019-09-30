مجموعةُ ألتوزارا لربيع 2020.. قطع جريئة تُريدها النساء لإطلالة مثالية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشتهرُ المصمم جوزيف ألتوزارا بقدرته على تحويل أي قطعة أزياء إلى قطعة جريئة، سواءً كان ذلك تنورة قلم رصاص أو فستان كوكتيل، فهو يصنع الملابس التي ترغب النساء في ارتدائها عندما يرغبن في الشعور بالجمال.

لذا، فليس من المُستغرب أن يكون التوزارا قادرًا على إضفاء لمسة رائعة على قطع الكروشيه ومناديل اليد ضمن مجموعة ربيع 2020، وكان مصدر إلهامه هذه المرة هو الحياكة التي قامت بها جدته في جنوب فرنسا، فكانت النتيجة تشكيلةً من الفساتين الحريرية والكروب توبات المربوطة على الظهر بأشرطة جلدية.

أمّا بالنسبة للحلل والتي تعد من أقوى القطع التي يقدّمها ألتوزارا في كل موسم، فقد برزت بدلات بألوان مشرقة منسّقة مع سراويل بأطراف الجرس أو شورتات برمودا، وأتت كابات البونشو المصنوعة من جلد الغزال بأكتاف مزينة بالأزرار وهي قطعة خارجية ملائمة للفترة الانتقالية بين المواسم.

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وأتت قمصان البولو المحاكة بأكمام مزينة بأزرار مفتوحة، وبرز نفس تفصيل الأزرار المفتوحة على شكل شريط وسط تنانير قلم الرصاص من جلد الغزال والقطن، والتي تم تنسيقها مع أحذية البوت الجلدية الأنيقة العالية حتى الفخذ.

ومع ذلك، فإن الأنماط الأبرز في المجموعة فهي فساتين مناديل اليد وتنانير بتفاصيل الصدفة الرائعة، هذه هي بالتحديد أنواع القطع التي تريدها النساء في خزانة ملابسهن للحصول على الإطلالة المثالية عندما ترتفع درجات الحرارة، واختتم المصمم عرضه بفستان أبيض مُزيّن ببلورات الكريستال، وهو الفستان المثالي لحضور حفل زفاف صيفي.