الامارات | «إكسبو 2020» يطلق برنامج الزيارات الجامعية للطلبة في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020» يطلق برنامج الزيارات الجامعية للطلبة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتظر طلبة مؤسسات التعليم العالي في الإمارات فرصة للاستفادة القصوى من «إكسبو 2020 دبي»، بفضل سلسلة من الجولات الملهمة والتعليمية التي ستمكنهم من اكتساب معارف ومهارات جديدة، وتأسيس صلات وعلاقات تكون عوناً لهم في حياتهم العملية.

وفي السياق، سيدعو برنامج «إكسبو» للزيارات الجامعية 140 ألف طالب جامعي مسجلين بدوام كامل في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، للاستفادة من جولات مصممة خصيصاً لهم طوال الأشهر الستة التي سيستغرقها «إكسبو 2020»، والتي ستمكنهم من التواصل مع أقرانهم ومع قادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات.

وتم إطلاق هذه المبادرة خلال منتدى القيادات الجامعية، الذي أقيم في منطقة الفرص داخل موقع «إكسبو 2020»، بحضور مسؤولين من «إكسبو»، وأكثر من 80 من كبار المسؤولين من الجامعات الإماراتية العامة والخاصة والهيئات التنظيمية، بما فيها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي. وأتاح المنتدى الفرصة لإطلاق سلسلة من المناقشات الرامية إلى مواءمة محتوى برامج «إكسبو» مع الأهداف التعليمية للمؤسسات الجامعية، ورفع مستوى الوعي، وإثارة الحماس لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حول «إكسبو 2020» وما يتضمنه.

وقالت الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي في «إكسبو 2020»، دبي منال البيات: «على مدار التاريخ، كشفت معارض إكسبو الدولية عن أحدث الاختراعات والتكنولوجيا، وأبرز المعالم العمرانية التي ألهمت ملايين الناس. وسيضمن برنامج إكسبو للزيارات الجامعية أن يتمكن شباب الإمارات الموهوب والطموح من الاستفادة الكاملة من تجربة التعلم الاستثنائية هذه، التي يصعب أن تتكرر، فبوجود أكثر من 190 دولة في موقع واحد، تعرض كل واحدة منها أفضل ما لديها، ستساعد الجولات التعليمية على إثارة فضول الشباب، وتحفيز أفكار جديدة، وتشجيع روابط جديدة، وإلهام شبابنا ليصبحوا قادة وصناعاً للتغيير في المستقبل».

Advertisements

يشمل البرنامج سبع جولات، تغطي عدداً من التخصصات، هي: الابتكار والتكنولوجيا، والتخطيط العمراني ومدن المستقبل، والدراسات العالمية، والعلم والاستدامة، وتخطيط وتشغيل الأحداث الضخمة، والتصميم والعمارة والهندسة، والأعمال التجارية وريادة الأعمال الحرة، وهي مجالات تعكس النطاق الواسع للتجارب التي يقدمها «إكسبو». وستشمل الجولات التعليمية فرصة لاستكشاف بعض أبرز المعالم في موقع «إكسبو»، والمشاركة في ورش عمل تطبيقية، والتواصل مع الأقران من جميع أنحاء العالم، والتعلم من الخبراء من شتى القطاعات المساهمين في هذا الحدث الضخم.

وقالت البروفيسور نيهيل تشابراك، مدير جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في «إكسبو 2020»، وهي أول مؤسسة أكاديمية تعلن مشاركتها: «يمثل برنامج إكسبو للجامعات فرصة فريدة لتواصل العقول من خلال منح آلاف الطلاب خبرة هائلة على مدى الأشهر الستة التي سينعقد خلال الحدث الأروع في العالم، وخلال منتدى القيادة الجامعية، حظينا بفرصة للتركيز على كيفية جمع نتائج من هذا البرنامج مع المنهج الدراسي، وكيفية جعل هذا البرنامج أكثر جذباً للطلاب».

وقال الدكتور نبيل شناف، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية بدبي: «كان منتدى القيادة الجامعية في (إكسبو 2020) فرصة لوفد الجامعة الأميركية بدبي لرؤية التاريخ يصنع أمام أعيننا. أعتقد أن عدد المباني الهائلة التي يتم تشييدها، والكشف عن أحدث التقنيات ابتكاراً وجرأة في العالم، مثل ساحة الوصل المذهلة، لهو أمر سيجمع العالم، تماماً مثلما تفعل دبي. أول انطباع لي لدى العودة إلى الجامعة كان تشجيع كل طالب ليكون جزءاً من الحدث، لأن هذه الأيام 173 ستمثل علامة فارقة في حياتنا إلى الأبد».

وستقدم الزيارات الجامعية الفرصة للطلاب للتعرف إلى عدد من أروع المعالم المعمارية، والمشاركة في ورش عملية، والتواصل مع أقرانهم من كل أنحاء العالم، والتعلم من قادة الفكر والخبراء في مختلف القطاعات في أكبر حدث ينظم في تاريخ المنطقة.

7 جولات تغطي: الابتكار والتكنولوجيا، والتخطيط العمراني ومدن المستقبل، والدراسات العالمية، والعلم والاستدامة، وتخطيط وتشغيل الأحداث الضخمة، والتصميم والعمارة والهندسة، والأعمال التجارية وريادة الأعمال الحرة.