الامارات | اليوم الوطني الـ 48 يحتفي بـ «إرث الأوّلين»

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني الـ 48 يحتفي بـ «إرث الأوّلين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة عن العرض الرئيسي لاحتفالات هذا العام، والذي يحمل اسم «إرث الأوّلين»، حيث يستلهم العرض فكرته من قصص مستوحاة من تاريخ دولة الإمارات، ليسلط الضوء على قيم الهوية الإماراتية وموروثها الثقافي الأصيل.

وسيحتضن استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي يوم 2 ديسمبر العرض الذي سينقل الحضور في رحلة مميزة عبر التراث الإماراتي العريق، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والمؤثرات الصوتية والبصرية، وبمشاركة مئات العارضين في احتفال استثنائي لم تشهد الدولة له مثيلاً.

وقال عضو اللجنة المنظمة للاحتفال سعيد السويدي، إن العرض «يرسخ مشاعر الوطنية والفخر بإرث الوطن الخالد عبر منصة ترتكز على أرفع معايير الإبداع، إذ يسلط الضوء على أبرز القصص التي توارثتها الأجيال في دولة الإمارات، لتكريس قيم وعِبر هذه القصص من الشجاعة والمروءة والصبر والحِكمة».

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وأضاف السويدي: «نفخر في دولة الإمارات بتعايش أكثر من 200 جنسية في مجتمع واحد، حيث يحتفل الجميع من مواطنين ومقيمين بهذا اليوم الغالي على قلوبنا. ومع استقطاب الدولة للمزيد من الزوار والمقيمين من المنطقة والعالم، نثق بأن عرض إرث الأوّلين سيعرّفهم بمحطات من التاريخ الإماراتي المشرّف».

يشار إلى أنه سيبدأ في الساعة 12 من ظهر اليوم إطلاق عدد محدود من التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.uaenationalday.ae أو من خلال الاتصال على الرقم 80086823.