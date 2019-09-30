الامارات | «تحدّي دبي للياقة» يُلهم سكان دبي أسلوب حياة صحياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدّي دبي للياقة» يُلهم سكان دبي أسلوب حياة صحياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود المبادرة الرياضية الرائدة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017، في دورتها الثالثة في 18 أكتوبر وتستمر حتى 16 نوفمبر 2019، بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية، التي ستقام في مواقع عدة على مستوى المدينة لمدة 30 يوماً؛ لتشجيع مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحفيز المشاركين منها على اتباع نمط حياة صحي، لما فيه من تأثير إيجابي على حياتهم.

ويهدف «تحدي دبي للياقة» إلى إلهام وتشجيع سكان دبي وزوّارها من مختلف الأعمار والاهتمامات ومستويات اللياقة البدنية على ممارسة أنشطة رياضية متنوعة بهدف الحفاظ على اتباع أسلوب حياة صحي. وكانت دورة عام 2018 شهدت نمواً في أعداد المشاركين بلغت نسبته 34% مقارنة بالدورة الافتتاحية خلال عام 2017 واستقطبت أكثر من مليون مشارك.

وتستمر دبي في رحلتها لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، حيث يشجع «تحدي دبي للياقة» الذي يهدف هذا العام إلى استقطاب أكثر من مليون مشارك، جميع الجهات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص على حث الموظفين وأسرهم وأصدقائهم وزملائهم من جميع الأعمار على المشاركة في هذه المبادرة من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المخصصة لهم.

وسيتم إعلان المزيد من التفاصيل حول التسجيل، وقائمة الأنشطة الخاصة بمبادرة «تحدي دبي للياقة» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتمكن المهتمون بالمشاركة من تسجيل بياناتهم عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بالتحدي.