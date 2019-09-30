الامارات | سفارة الإمارات في واشنطن تعرض السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات في واشنطن تعرض السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت سفارة الإمارات في واشنطن مقتطفات حصرية من السلسلة الوثائقية المرتقبة «تاريخ الإمارات»، أخيراً، في مقر قناة «ناشيونال جيوغرافيك» في العاصمة الأميركية، بالتعاون مع كل من «إيمج نيشن أبوظبي» و«أتلانتك برودكشنز».

وتلا العرض جلسة نقاش، ترأسها الشيخ سلطان سعود القاسمي، الباحث والمختص في الشؤون العربية، بمشاركة كل من هناء مكي، رئيس قسم الأفلام الوثائقية في «إيمج نيشن أبوظبي»، وبيتر مغي، رئيس قسم الآثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وعيسى يوسف مدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية بهيئة الشارقة للآثار.

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وسيتم إصدار السلسلة الوثائقية العالمية، من إنتاج شركة «أتلانتك برودكشنز»، الحائزة جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون «بافتا»، في ثلاثة أجزاء مقدمة بصوّت الممثّل الإنجليزي جيريمي أيرونز، الفائز بجائزة الأوسكار. وتعتمد السلسلة أحدث تقنيات التصوير والعرض، بما في ذلك نظام الرسومات المنتجة بواسطة الحاسوب (CGI)، وتقنية التصوير بزاوية 360 درجة، وتتضمن مشاهد أثرية مذهلة، توثق التراث الغني للدولة، وتاريخها العريق الممتد لأكثر من 125 ألف سنة، الذي توّج أبرز إنجازاته التاريخية بتشكيل اتحاد الإمارات في عام 1971. وفي كلمتها الترحيبية، قالت دانة المرعشي، رئيسة شؤون الدبلوماسية الثقافية لدى سفارة الإمارات في واشنطن: «تكتسب السلسلة الوثائقية (تاريخ الإمارات) أهمية خاصة، فهي تأخذنا على متن رحلة فريدة، تسبر أغوار تاريخنا العريق، وتسلّط الضوء على أجدادنا وأسلافنا وما قدموه من جهود استثنائية لرفعة شأن الوطن، كما ترصد بداياتنا المتواضعة منذ آلاف السنين، مروراً باتحاد الإمارات السبع تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نحو 50 عاماً، ووصولاً إلى مكانتنا الحالية بين الأمم المتقدمة المصحوبة بطفرة في ميادين التعليم والثقافة والابتكار، وطموحاتنا نحو معانقة الفضاء».

حضر الحدث نخبة من القادة وعلماء الآثار والخبراء المتخصصين من قناة «ناشيونال جيوغرافيك»، ومركز ميريديان الدولي، ووزارة الخارجية الأميركية، ومعهد سميثسونيان، وجامعة جورجتاون، وغيرها من المؤسسات التعليمية والحكومية ومؤسسات الأعمال.

جلسة نقاش تلت العرض وترأسها سلطان سعود القاسمي. من المصدر