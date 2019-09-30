الامارات | سرقة منزل كاسيميرو خلال مباراة أتلتيكو

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل كاسيميرو خلال مباراة أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منزل البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد للسرقة خلال مشاركته في ديربي مدريد أمام أتلتيكو، أول من أمس، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية أن منزل كاسيميرو تعرض للسرقة أثناء وجود زوجته وابنه بداخله. ولم تتعرض زوجة أو نجل كاسيميرو لأي أذى لكن تم سرقة بعض مقتنيات المنزل.

وكان ريال مدريد حذر لاعبيه من نشر أي لقطات مصورة لمنازلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحفاظ على أمنهم الشخصي.