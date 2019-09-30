الامارات | أفراح المنصوري والحميري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد مغير محمد مغير المنصوري حفل استقبال، بمناسبة زفافه إلى كريمة هلال خادم مبارك الحميري، حضر الحفل، الذي أقيم بفندق روتانا في مدينة العين، عدد من أعيان القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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