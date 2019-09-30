الامارات | «فيس بوك» يدرس إخفاء عداد مرات الإعجاب

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يدرس إخفاء عداد مرات الإعجاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إخفاء عدد مرات الإعجاب الذي تحصل عليه أي مشاركة منشورة على الموقع، للمستخدمين في أستراليا، في حين يمكن للمستخدم صاحب المشاركة معرفة العدد لكنه سيكون مخفياً بالنسبة للمستخدمين الآخرين، في حين سيكون في مقدور المستخدمين معرفة ردود الفعل الأخرى على المشاركة.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إخفاء عداد «أعجبني» على صفحات الموقع بدأ من خلال نسخة تجريبية جديدة لتطبيق «فيس بوك» في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم رصد هذه الخاصية الجديدة من خلال تحليل شفرة تطبيق «فيس بوك» للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد».

وقال متحدث باسم «فيس بوك» إنهم يجرون اختباراً لإمكانية إخفاء عداد مرات «أعجبني» وغيره من ردود الفعل على المشاركات، بحيث يكون الوصول إليها قاصراً على صاحب المشاركة فقط، مضيفاً أنه إذا أثبتت التجربة أن المستخدمين يفضلون الإخفاء فسيتم تطبيق هذا التغيير في المزيد من الدول أو حتى تعميمه، لكن لا يوجد في الوقت الراهن جدول زمني لاختبار التغيير في المزيد من الدول.